Lazio, Cataldi: ottima prestazione contro il Torino e al derby...

Prima il gol decisivo contro il Cagliari, ieri la partenza da titolare e la buona prestazione: 49 palloni toccati , 7 possessi guadagnati e la piena sufficienza in pagella per Danilo Cataldi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il numero 32, in campo per 70 minuti, ha convinto e chissà che non possa portare Maurizio Sarri a fare decisioni diverse in vista del derby della Capitale in programma domenica alle 18:30. Cataldi spera in un'altra chance da titolare, lui che è romano e laziale e che proprio come accade ai tifosi sente questo match in un modo unico al mondo.

