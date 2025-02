Lazio, che fenomeno Pedro: ora fa anche il regista

RASSEGNA STAMPA - Pedrito ha mostrato un'altra sfumatura di sé. Durante Braga - Lazio, lo spagnolo ha arretrato la sua posizione in campo per aiutare Gila e Dele-Bashiru in difficoltà. Scelta autonoma nel primo tempo, scelta del mister nel secondo. Si è preso la Lazio sulle spalle, ma si è anche è ripreso i 90 minuti in campo e, come riporta il Corriere dello Sport, non accadeva addirittura dal 7 novembre contro il Porto, sempre in Europa League. Contro il Braga è stato il primo step di Pedro per ritrovare forma e brillantezza dopo l'infortunio. Baroni conta su di lui, è il suo jolly: gioca a destra e sinistra ma anche trequartista, adesso contro i portoghesi ha giocato anche uno spezzone più arretrato. A 37 anni continua a essere un riferimento imprescindibile, che sia dal primo minuto o per un utilizzo nella ripresa. Ha segnato 7 gol e servito 4 assist in 24 partite stagionali, la Lazio ha bisogno di lui per pensare di essere ambiziosa da qui fino alla fine della stagione.