Lazio, contro il Bayern possibile tandem Caicedo-Immobile

“Inzaghi ha altri titolari”, aveva detto nel post partita col Crotone, (gara decisa da lui), Felipe Caicedo. L'ecuadoriano ha sempre lavorato per farsi trovare pronto, e contro il Bayern Monaco potrebbe partire dal primo minuto con Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vuole sbloccarsi dopo 6 partite consecutive a secco. A Monaco la Lazio giocherà più per l'onore che per la qualificazione, ma gli stimoli non mancheranno e per Immobile ci sarà un altro confronto con Lewandowski, definito in un'intervista da lui come il più completo al mondo: “Non si accontenta mai e ogni si perfeziona. È il miglior numero 9 in circolazione “. Caicedo si gioca in posto con Correa, in Champions partì titolare con il Bruges, mentrè subentrò 4 volte, realizzando il gol del pareggio con lo Zenit. In campionato ne ha collezionati 7, (4 risultati decisivi). Il Panterone merita spazio, e proprio contro i bavaresi potrebbe essere premiato e giocare dal primo minuto: in Germania si giocherà per l'onore e per dimostrare che la Lazio è da Champions.

