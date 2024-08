Lazio, Cristo Munoz e l'aneddoto inaspettato: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Cristo Muñoz Lopez è arrivato a parametro zero dal Barcellona e si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel. Tra i tanti temi toccati, l'iberico ha svelato anche un aneddoto sulla Lazio. L'ex blaugrana ha raccontato di aver accettato subito la Lazio anche perché è una squadra a lui cara e di cui custodisce gelosamente anche una maglia. Si tratta di quella del 2019/20 quando l'allora squadra di Inzaghi festeggiò i 120 anni di storia con un campionato magnifico chiuso al quarto posto anche a causa del covid visto che per lunghi tratti le aquile hanno dato fastidio a Juve e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni di Munoz:

"Anche se sono arrivato da poco, alla Lazio ho ricevuto una grande accoglienza. Giocare con Patric, Gila e Pedro sarebbe fantastico, spero di conoscerli presto e allenarmi con loro. Per me è una grande fortuna avere una piccola colonia spagnola perché sono sicuro che mi aiuterà ad ambientarmi. Quando ho saputo dell'interesse della Lazio è stato molto emozionante, è un club che già conoscevo. Ho anche una maglia della Lazio a casa della stagione 2019/20. È stata l'unica squadra che ha mostrato un serio interesse nei miei confronti. Ho sempre giocato di giocare in Italia: sia il paese che il campionato mi hanno sempre affascinato".