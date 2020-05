Lazio, da Adekanye ad Armini: a Inzaghi servono i giovani contro l'afa

I GIOVANI DELLA LAZIO - Saranno mesi bollenti in tutti i sensi, quelli di giugno, luglio e agosto, nel caso in cui si riprendesse a giocare, forse anche ogni tre giorni. Ecco allora che molte squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio, potrebbero fare affidamento sulle forze fresche dei giovani. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quello più pronto in casa biancoceleste sembra essere Bobby Adekanye. L'esterno offensivo olandese classe 99' ha già preso confidenza con il campo, esordendo in Europa League contro il Cluj dal primo minuto, e addirittura segnando contro la Spal in casa nel girone di ritorno. Bobby può far rifiatare gli attaccanti, ma Inzaghi potrebbe chiedere aiuto anche ad altri.

LE RISORSE - Cerca riscatto Denis Vavro, il classe 96' arrivato in estate, che tra un ambientamento iniziale complicato ed un infortunio ha ancora le chances per dire la sua. Visti poi gli acciacchi fisici accusati da Radu e le noie muscolari che a volte accompagnano Luiz Felipe e Bastos, i biancocelesti potrebbero affidarsi anche al capitano della primavera Armini, classe 2000, che debuttò da titolare nell'ultima giornata dello scorso anno contro il Bologna. A centrocampo infine, Inzaghi ha già testato contro Brescia e Cremonese André Anderson, mezz'ala estrosa che ha fatto bene lo scorso anno a Salerno, e Djavan Anderson, quinto di centrocampo anche lui protagonista con Ventura in Campania, e rientrato a Formello l'estate scorsa.

