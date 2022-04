Lazio, da Siviglia a Formello: il salone di Figaro esclusiva dei biancocelesti

RASSEGNA STAMPA – La Lazio si sta preparando alla “rivoluzione”. Bisogna ultimare il cambiamento avviato a inizio stagione, servono rinforzi per rinvigorire l’ambiente e renderlo più ambito e ambizioso. A partire dalle piccole cose. Ci pensa, come sempre, Claudio Lotito. Imprevedibile quanto basta, sorprendente al punto giusto. Idea carina e non banale, l’ultima inaugurata proprio ieri a Formello. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste ha voluto impreziosire la sua proprietà con un salone da barbiere. Una cosa esclusiva, non da tutti. Per distinguersi. Un’area dedicata interamente alla cura di barba e capelli con tutti i comfort del caso, curata nel minimo dettaglio per far sentire a proprio agio tecnici e giocatori. Chi è l’artista? Salvatore Marzano. È lui l’uomo di fiducia al quale si rivolgono ormai da anni, più o meno, tutti i biancocelesti. A partire da Ciro Immobile, suo amico, passando per Sergej Milinkovic Savic fino ad arrivare a Reina. Ma non sono i soli. Anche il presidente ha voluto testare la forbice facendosi dare una sistematina proprio prima della gara contro il Milan, con lui anche Tare. Un onore per Salvatore, finora si era sempre recato al centro tecnico quando richiesto per accontentare i suoi clienti ma in una situazione arrangiata. Il tutto si svolgeva nella sala conferenza, ora però potrà godere di un ambiente più attrezzato che dà al tutto un’aria più familiare e professionale. Piccoli spoiler erano arrivati già ieri, tramite le stories di Pepe Reina, questa invece la conferma ufficiale.

