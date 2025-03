Lazio, dalla ricadute post-infortunio al taglio di Pellegrini: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Momento difficile per la Lazio di mister Baroni che forse per la prima volta da inizio stagione sta attraversando un periodo davvero duro, soprattutto per i tanti infortuni che hanno colpito la rosa e alcune scelte che non hanno aiutato a migliorare la situazione. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport i rientri forzati hanno portato a tante, troppe ricadute.

È successo a Dele-Bashiru, nuovi problemi alla caviglia, e anche al Taty Castellanos rientrato dopo un mese contro il Viktoria Plzen e nuovamente infortunato, questa volta al polpaccio. Così successe anche a Vecino fuori per tre mesi dopo un rientro affrettato.

A questo si aggiunge anche la decisione di mettere fuori lista Pellegrini con Hysaj certo di essere out per un mese e più e Basic mai utilizzato. Stesso discorso per Belahyane escluso dall'Europa in favore del terzino.