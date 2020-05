Lazio, dalla settimana prossima tornano anche i giocatori all'estero: Lulic verso il rientro

Con la Lazio che riaccende gradualmente i motori, mancano ora all'appello solo i giocatori che hanno passato il periodo del lockdown all'estero: Lulic, Proto, Lukaku e Djavan Anderson. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la società li ha contattati per prendere parte alla preparazione direttamente dal ritiro che scatterà lunedì 18 maggio, data indicata dal Governo per ripartire con gli allenamenti di gruppo. Lulic è lontano dal campo da fine febbraio, quando ha subìto un secondo intervento risolutivo alla caviglia sinistra. Sta effettuando la riabilitazione da settimane, a giorni dovrebbe ottenere l'ok dal chirurgo svizzero che lo ha operato per rientrare in Italia e una volta a Roma sarà subito sottoposto a test sierologico e tampone per scongiurare eventuale positività da coronavirus. Non ci sono ancora tempi precisi sul ritorno in campo, i medici biancocelesti stileranno un piano per il rientro quando sarà possibile farlo. Silvio Proto invece è in Belgio e rientrerà sicuramente domenica, in tempo per il 18 maggio. Anche per lui tampone, test sierologico e quarantena preventiva di 14 giorni, prevista per tutte le persone provenienti dall'estero. Infine, Lukaku e Djavan Anderson: il primo è tornato in Belgio a curare i soliti fastidi alle ginocchia, possibile il divorzio con la Lazio, mentre il secondo ha chiesto di raggiungere la fidanzata in Olanda ed è stato accontentato.