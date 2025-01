Lazio, Dele-Bashiru ago della bilancia: ecco come verrà sfruttato nel derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ormai Fisayo Dele-Bahiru si sta prendendo la Lazio, grazie alla sua capacità di interpretare al meglio le due fasi e di incrementare la fisicità della squadra. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera sarà lui a partire dal primo minuto, con Dia ancora una volta dalla panchina; il nigeriano verrà sfruttato da Baroni come fondamentale arma di pressing per infastidire le giocate di Paredes e Konè. A questo si aggiunge la sua abilità di invadere gli spazi, che potrà essere utile ai biancocelesti per escogitare un piano d'attacco alternativo e non dare punti di riferimento alla guardinga retroguardia della Roma.