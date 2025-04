Lazio | Derby e poi Europa: col Bodo servirà una rimonta mai vista: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Rimontare lo 0-2 col Bodo/Glimt? Servirà un'impresa che alla Lazio non è mai riuscita in 55 anni di partecipazione alle coppe europee, riferisce il Corriere della Sera. Ha giocato sette volte il ritorno dopo una sconfitta con 2 o più gol di scarto subiti all'andata ed è sempre stata eliminata: 1973 con l'Ipswich, 1975 col Barcellona, 2000 contro il Valencia, 2003 contro il Porto, nel 2012 non riuscì a recuperare dopo l'1-3 subito all'andata contro l'Atletico Madrid, nel 2013 accadde lo stesso contro il Fenerbahce, che s'era imposto 2-0 all'andata e, infine, nel 2021 col Bayern Monaco. I numeri non sono certamente dalla parte della Lazio, che dovrà superare sé stessa per strappare il pass per la semifinale d'Europa League. Ma ogni Lazio è diversa e questa, perlomeno nel corso del girone e dell'ottavo di finale, ha dimostrato di essere attaccata all'Europa e di non volerla abbandonare prima del dovuto, sognando magari quella finale a Bilbao. Serve un'impresa inedita: ma contro i norvegesi, praticamente imbattibili in casa ma molto meno fastidiosi in trasferta, c'è ancora qualche speranza.

