Lazio, difesa serrata: Sarri sta per raggiungere Eriksson ma occhio ai calci piazzati

Anche cambiando il risultato degli addendi il risultato non cambia. La matematica a quanto pare vale anche per il Sarrismo: il tecnico laziale ha avvisato i suoi calciatori, non vuole subire gol a prescindere dalla coppia di centrali che schiererà. Patric e Romagnoli, Gila e Casale, li mischia ma ottiene sempre clean sheet (ormai 5 di fila). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti nella loro storia hanno fatto meglio di quest'anno solo una volta: era il 1997 e sulla panchina c'era Eriksson. In quella stagione le partite senza subire gol erano state 7. Nei cinque massimi campionati d'Europa solo Atalanta e PSG hanno subito meno nel primo tempo, mentre nella ripresa sono stati Union Berlino, Barcellona e Villareal a fare meglio. Le ultime trasferte sono finite senza reti degli avversari, un dato importante e necessariamente da confermare a Bergamo. C'è un dettaglio da tenere sotto controllo: 4 su 5 gol subiti finora sono arrivati su calci piazzati, la percentuale più alta del campionato. Domani il compito di tenere il pallone lontano da Provedel sarà nelle mani (o meglio dei piedi) di Patric e Romagnoli.