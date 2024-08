Lazio, dilemma liste: tagli obbligati in Italia e in Europa. Tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La lista è bloccata. La Lazio è piena di over 22: 17 posti già assegnati. Per tesserare nuovi acquisti, quindi, bisognerà fare spazio e liberare slot, a meno che non si punti sui giovani (nati in data successiva al primo gennaio 2002) o che non si utilizzino gli esuberi già presenti in gruppo. Isaksen e Mandas, per esempio, entrambi 2001, sono diventati 'over' dopo un solo anno. La società punta molto sul greco: resterà in rosa, ha un contratto fino al 2028. Al momento non sono arrivate offerte reali per mandarlo a giocare lontano da Formello. E a proposito di giovani, Saná Fernandes è sempre più vicino al prestito al Nac Breda, in Olanda.

Per quanto riguarda l'elenco UEFA, invece, sono necessari almeno 4 giocatori formati in Italia e altrettanti nel vivaio del club. La Lazio in rosa ha otto giocatori italiani, di cui quattro over 22. Tutti gli altri posti sono occupati: tra questi ci sono anche Hysaj e Isaksen in possibile uscita, come spiega Il Corriere dello Sport. Tchaouna, invece, classe 2003, sarà uno degli under 22 nella lista Serie A, ma non in Europa League. Per fare spazio al francese, quindi, Baroni dovrà fare fuori un altro giocatore, verosmilmente proprio Hysaj. Nelle prossime tre settimane, spiega il quotidiano, saranno da tenere d'occhio le situazioni di Vecino (in scadenza nel 2025) e Cataldi. Si attendono sviluppi e un aiuto dal mercato.