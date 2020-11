Lazio, dubbi difensivi per la Champions: Inzaghi aspetta il risultato del tampone di Luiz Felipe

Da oggi si può iniziare seriamente a pensare al match di Champions League contro lo Zenit di martedì sera. Inzaghi studia la formazione ideale da schierare ma potrà farlo solo dopo il risultato dei tamponi effettuati dal gruppo squadra ieri mattina. Il tecnico biancoceleste attende con ansia l'esito di quello di Luiz Felipe. Il difensore della Lazio è stato fermato dal Covid due giorni dopo la gara contro la Juventus. Dopo 10 giorni di isolamento da asintomatico, il brasiliano potrebbe tornare in campo in seguito a un tampone negativo. Secondola rassegna stampa di Radiosei, qualora fosse disponibile, Inzaghi potrebbe pensare di lanciarlo dal primo minuto visto che Patric ha lasciato il campo anticipatamente a Crotone per un affaticamento muscolare. L'altra alternativa è Hoedt che si gioca una maglia da titolare nel terzetto con Acerbi e Radu.