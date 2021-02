Lazio e Inter, tifoserie gemellate ma in campo è sempre battaglia

Sarà sempre una partita speciale quella tra Lazio e Inter. Le due tifoserie sono forti di un gemellaggio che dura da tantissimi anni anche se in campo le due squadre si sono sempre date battaglia e non sono mancati spesso veleni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei basti pensare al famoso 5 maggio del 2002 quando l'Inter perse uno scudetto praticamente vinto a Roma, o in tempi recenti quella beffa clamorosa e la perdita del posto Champions da parte di biancocelesti nella gara dell'addio di de Vrij. Negli anni sono stati tantissimi i calciatori che hanno cambiato casacca passando da Roma a Milano: Candreva, Keita, Pandev, Favalli, Mihajlovic, Vieri e molti altri. Qualcuno ha anche fatto il viaggio inverso come Simeone e Conceicao. Lo spettacolo è garantito: Lazio e Inter si affronteranno sempre a viso aperto, del resto negli ultimi 25 precedenti in Serie A i pareggi sono stati solo tre.

