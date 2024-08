Lazio, Fabiani assicura: "Ho parlato con lo spogliatoio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tiene banco in casa Lazio la questione 'fascia di capitano'. Baroni ha deciso di affidarsi a Mattia Zaccagni, che da questa stagione sarà anche il nuovo numero 10 biancoceleste. Il gruppo, però, sembrava aver scelto Danilo Cataldi, prodotto del vivaio e da tempo stabilmente in prima squadra.

Da qui sono spuntate fuori tante polemiche e diverse vicende, a partire dalla possibile cessione proprio del numero 32. La società lo considera in uscita, mentre lui vorrebbe rimanere nella Capitale. L'ambiente sembra essere tutt'altro che tranquillo. Per questo è intervenuto il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha calmato gli animi spiegando la situazione: "Ho parlato con lo spogliatoio e non è mai stato così felice e sereno", ha assicurato.

Pubblicato il 31/07