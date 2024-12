Lazio - Flaminio, emergono nuovi dettagli: i dubbi della Fondazione Nervi

RASSEGNA STAMPA - Nei giorni scorsi la Lazio ha presentato ufficialmente il progetto sul Flaminio che sta pian piano prendendo forma. In merito però, si legge sulla Gazzetta dello Sport, emergono ulteriori particolari. L’ampliamento non dovrà compromettere la percezione dello stadio, con l’obiettivo di valorizzare gli elementi architettonici dell’impianto originale progettato da Nervi.

Lo stadio, se tutto dovesse andare per il verso giusto, sarà realizzato a strati partendo da una copertura bassa e poi aggiungendo telai strutturali. La tribuna inoltre, sarà ricoperta da pannelli fotovoltaici. La Fondazione Nervi però, non gradirebbe l’idea di raddoppiare la capienza e di realizzare una copertura sugli spalti in quanto ritiene che tutto questo sia incompatibile con il Piano di Conservazione del Flaminio.

