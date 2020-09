Lazio, Frustalupi avrebbe compiuto 78 anni: il ricordo del "piccolo gigante"

Mario Frustalupi nasce a Orvieto il 12 settembre del 1942, e oggi avrebbe festeggiato il suo 78esimo compleanno. I primi calci al pallone li dà nell'oratorio e poi nell'Orvietana. Cresce tifando Inter, ma la prima squadra in cui prova ad andare è la Lazio. Bernardini, ricorda la rassegna stampa di Radiosei, lo boccia al provino, proprio perché è troppo fragile, troppo piccolo. Frustalupi viene preso dalla Sampdoria e, con la maglia blucerchiata, vince il Trofeo di Viareggio nel 1963. Nel 1970 'Mariolino' è l'obiettivo di mercato di Juventus, Milan e Inter: alla fine finisce tra i nerazzurri.

LA CHIAMATA DELLA LAZIO - Nel 1972 arriva la chiamata della Lazio. Frustalupi ha quasi 30 anni, il popolo biancoceleste lo considera un giocatore ormai sul viale del tramonto, è scettico. Tommaso Maestrelli fatica a trovargli la giusta posizione, fino al momento in cui il tecnico decide di affidargli la regia. L'ex centrocampista diventa una pedina fondamentale della squadra, facendo ricredere i tifosi. Gioca tutti i minuti a disposizione nelle stagioni 1972/73 e 1973/74, ma soprattutto è sempre uno dei migliori in campo. Fuori dal terreno di gioco, non ha parte nè del clan Chinaglia nè da quello guidato da Re Cecconi, bensì è il mediatore, capace di spegnere ogni controversia. Non superava il metro e 66 di altezza, ma in campo era un gigante, un piccolo grande campione. Nel 1975 saluta Roma, dove non verrà mai dimenticato. E ora, nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni, i ricordi della gente laziale sono tutti per lui. Auguri Mario!

