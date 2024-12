Lazio, Giordano ricorda il periodo in biancoceleste: "Anni difficili, ma quante soddisfazioni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Napoli-Lazio può considerarsi la partita di Bruno Giordano. Doppio ex, ha passato dieci anni in biancoceleste prima di trasferirsi per tre al Napoli. Per l'occasione, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Giordano ha rilasciato una lunga intervista in cui ripercorre il periodo in biancoceleste: "Mi sono sentito consacrato come calciatore. Ho vinto due classifiche dei marcatori, in Serie A e in B, ho fatto tanti gol togliendomi tante soddisfazioni, ma purtroppo è mancata la vittoria". L'ex centravanti si riferisce ai brutti momenti della Lazio, tra disgrazie e morti: "Purtroppo alla Lazio il più delle volte la salvezza era una sorta di scudetto, ma la mia esperienza in biancoceleste è stata fantastica. Sarebbe stato bello coronarla con un successo con la prima squadra".