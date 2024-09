Lazio, Guendouzi punto fermo per Baroni: è il padrone del centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi ancora al centro del progetto Lazio. Arrivato e cresciuto con Sarri, diventato imprescindibile e poi subito dopo quasi esubero con Tudor. Il loro rapporto non idilliaco stava per compromettere la sua permanenza in biancoeleste. Con le dimissioni del croato, il centrocampista francese ha scelto di rimanere e continuare a essere il leader carismatico della Lazio.

Per Baroni è un punto fermo. Come riporta Il Messaggero, è il secondo giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico, dopo Romagnoli, e il primo in queste tre giornate di Serie A per passaggi in avanti completati. In assenza di Luis Alberto e in attesa del miglior Castrovilli, il centrocampo dipende molto dal suo dinamismo. Corre per sette e lotta su ogni pallone come se fosse l'ultimo. E' l'atteggiamento che vorrebbe vedere in campo ogni allenatore. Stasera invece sogna una chance dal primo minuto in nazionale contro il Belgio.