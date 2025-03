Lazio, i calci piazzati sono un nuovo punto di forza: il dato sui gol è impressionante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha segnato 22 gol su palla inattiva, proprio come Atalanta e Fiorentina. Solo l’Inter ha fatto meglio tra campionato e coppe, con 30 reti. L’allenatore Baroni ha lavorato molto su questo aspetto, che la Lazio sfruttava poco in passato. Una nuova qualità da cui trarre profitto il più possibile per l'obiettivo Champions, a partire già dalla sfida contro il Bologna. Bisognerà tenere gli occhi aperti, però, perché anche i rossoblù sfruttano tante palle inattive per segnare: in campionato sono a quota 15, proprio come i biancocelesti.

Come scrive il Corriere dello Sport, c’è un altro elemento che accomuna Lazio e Bologna: entrambe hanno mandato in gol 15 giocatori diversi in Serie A, mentre solo l’Inter ha fatto meglio con 17 marcatori. Baroni, poi, ha anche un altro primato: sono 15 le reti arrivate da giocatori subentrati, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

La sfida tra Baroni e Italiano è molto equilibrata. Nelle loro precedenti partite in panchina, si sono divisi i risultati: un pareggio e due vittorie a testa. Però, Italiano ha un problema contro la Lazio: ha perso sette volte in Serie A, vincendo solo una volta e pareggiando un’altra. Baroni, invece, contro il Bologna ha ottenuto due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.