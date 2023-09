Lazio, i numeri parlano chiaro: la scarsa cattiveria sta penalizzando gli uomini di Sarri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L’avvio stentato della Lazio si può sintetizzare nella poca cattiveria vista finora nei contrasti di gioco. Infatti la compagine biancoceleste è ultima tra le 20 di Serie A per numero di duelli vinti nelle prime cinque sfide di campionato. Appena 188 in 450 minuti, in pratica meno di 40 a partita (37,6 a partita per essere precisi). La partita con il Torino sotto questo punto di vista è il peggiore ostacolo che si potesse incontrare. La compagine di Juric fa della verve agonistica uno dei suoi principali punti di forza. Quindi, la Lazio dovrà essere diversa rispetto alle ultime uscite sia da un punto di vista tecnico e soprattutto a livello mentale visto che ci vorrà molta determinazione per avere la meglio sui granata per quanto concerne i contrasti.

IL RAFFRONTO – Guida la classica dei duelli a favore la Roma, che con Mourinho punta molto su questo aspetto. I giallorossi sono a quota 269, seguiti da Verona a 267, Atalanta e Udinese a 266 e Lecce a 259. Chiaramente non si tratta di un fattore che corrisponde sempre al raggiungimento dei risultati basti pensare che Roma e Udinese vantano una classifica pressappoco simile a quella della Lazio. Chiaramente bisogna migliorare sotto questo punto di vista, anche perché alle volte questi particolari possono essere decisivi in termini di reti subite come accaduto all'Allianz Stadium contro la Juventus.

I NUMERI DELLE ALTRE - La Lazio a quota 188 è l’unica del massimo campionato a non aver superato i 200 duelli vinti. Anche l’Empoli fanalino di coda a 0 punti vanta uno score migliore con 210. Si tratta del medesimo del Cagliari, uno in meno del Milan e due in meno rispetto a Monza e Sassuolo. Il Torino ne vanta 218 due in più rispetto a Luis Alberto e compagni. A prescindere da ciò i tifosi si aspettano un cambio di tendenza già a partire dal match di stasera.