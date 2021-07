Lazio, il baby Romero e l'aneddoto con Sergio Ramos all'esordio in Liga

Ha svolto ieri le visite mediche in Paideia il nuovo acquisto della Lazio Luka Romero. Il classe 2004 arriva dal Mallorca, squadra con cui è diventato il giocatore più giovane di sempre a esordire in Liga. Era il 24 giugno del 2020 e il piccolo Romero a 15 anni e 219 giorni fu mandato in campo nella sfida contro il Real Madrid allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Durante il suo ingresso in campo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sergio Ramos si è fermato salutarlo: "Ciao crack, quanti anni hai?". La faccia da ragazzino ha impressionato l'esperto difensore spagnolo che ha voluto congratularsi con lui per quel traguardo raggiunto, un modo per consacrare il suo talento così precoce. Per Romero poi un anno in Liga 2 la scorsa stagione dove ha collezionato 6 presenze e 1 gol prima dell'approdo alla Lazio.

