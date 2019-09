Lazio, il confronto dei numeri degli abbonamenti nell'era Lotito

Il ds Tare lo ha sottolineato, non vede mai davvero fiducia intorno alla Lazio, vorrebbe una risposta più forte dal tifo biancoceleste. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la campagna abbonamenti è entrata nella sua seconda fase dopo aver raggiunto quota 19.800, il 20 settembre chiuderà definitivamente e lo farà probabilmente con numeri simili ai 20.000 abbonati dello scorso anno. Nello storico della gestione Lotito i dati però sono stati ben diversi, in parte dando ragione a Tare quando chiede più entusiasmo, in parte facendo vedere sotto un'ottica più ottimistica il ritorno allo stadio di 20.000 abbonati. Di seguito i diversi numeri raggiunti dalle campagne abbonamenti dal 2004/05 ad oggi.

2004/05: 28.731

2005/06: 18.958

2006/07: 14.809

2007/08: 14.493

2008/09: 25.060

2009/10: 27.334

2010/11: 12.877

2011/12: 20.150

2012/13: 20.484

2013/14: 23.173

2014/15: 17.400

2015/16: 14.221

2016/17: 6.000

2017/18: 10.800

2018/19: 20.000

