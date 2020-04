Lazio, il cuore di Jony e Patric: beneficenza per gli ospedali in Spagna

Come l'Italia, anche la Spagna è messa in ginocchio dal coronavirus. I morti continuano a salire e gli ospedali sono sempre più messi sotto pressione. In casa Lazio Luis Alberto, Jony e Patric guardano con grande attenzione a quello che succede nella loro patria. Di ieri è la notizia della donazione di Luis Alberto alla Caritas di San José del Valle, anche gli altri due compagni di squadra si sono mossi per la loro terra.

JONY - L'ex Malaga insieme alla moglie Teresa Lopez ha comprato mascherine, guanti e gel disinfettante per l'ospedale di Cangas del Narcea, comune di 15 mila abtanti delle Asturie. Jony ha spiegato di capire la sofferenza degli spagnoli perché anche in Italia è lo stesso e di aver fatto in modo che la donazione arrivasse nel più breve tempo possibile.

PATRIC - Anche il difensore ha mostrato il suo cuore. In forma anonima ha aiutato il posto in cui è nato, Mula (Murcia). In passato Patric non ha mai esitato ad aiutare l'Intedis, un'associazione che si occupa di persone con disabilità intellettive e le loro famiglie. Anche stavolta non ha fatto mancare il suo sostegno.