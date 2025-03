Lazio, il doppio ex Fiore: "Sapevo Baroni avrebbe fatto bene. L'Udinese..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Udinese è una di quelle ricche di ex. Da Behrami a Mauri, passando per Candreva, Giannichedda o Basta. Sono tanti i calciatori che hanno giocato per entrambe le squadre, non serve riportarli tutti. Uno dei più importanti è sicuramente Stefano Fiore, acquistato dalla Lazio proprio dai friuliani nel 2001 e rimasto nel cuore dei tifosi.

Il doppio ex, durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, spiega come non si sente così sorpreso del bel percorso fatto fino ad ora da entrambe le squadre, seppur fosse difficile pronosticarlo: "Sapevo che Baroni avrebbe fatto bene. In quanto all'Udinese, non c'è da meravigliarsi che abbia pescato l'allenatore giusto".

Baroni e Runjaic sono gli artefici del cammino di Lazio e Udinese, questo è sotto gli occhi di tutti e anche lo stesso Fiore pensa lo stesso. La gara sarà equilibrata, ma il doppio ex preferisce non sbilanciarsi su chi sarà a deciderla: "Zaccagni e Thauvin sono i più talentuosi, molto dipenderà da loro". Fiore però non fa pronostici, si limiterà a guardare il match da spettatore interessato.