Lazio, il muro di Inzaghi: i punti passano anche dalla difesa

Secondo miglior attacco, seconda miglior difesa. Perché è facile rifarsi gli occhi con Immobile capocannoniere, Luis Alberto top assist man. Ma i punti della Lazio passano anche e soprattutto da dietro. Risiede lì la vera svolta, Inzaghi e il suo staff ci hanno lavorato duramente. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con il clean sheet registrato contro il Bologna i biancocelesti hanno completato 9 partite di campionato a reti inviolate: Sampdoria, Parma (x2), Genoa, Torino, Udinese, Napoli, Verona e Bologna. Non era mai successo durante la gestione del tecnico piacentino. L'anno scorso, la Lazio chiudeva la stagione da settima miglior difesa (al parti dell'Atalanta) con 46 gol subiti. Mentre ora viaggia sull'onda delle 23 reti incassate in 26 giornate solo dietro all'Inter a quota 22 (ma con due giornate in meno). Inoltre, dalla difesa stanno arrivando anche i gol. E belli pesanti. Acerbi ne ha segnati due (il pareggio nel derby e il siluro che ha sbloccato Lazio - Torino), Luiz Felipe (il pareggio con la Juventus), Radu e Bastos uno. Anche se l'angolano, così come Patric, ha timbrato inoltre una volta in Coppa Italia. Dati e numeri che certificano come il grande lavoro di Inzaghi sulla propria retroguardia, stia portando i suoi frutti e i suoi punti.

