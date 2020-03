Lazio, il piano per Bergamo: ritiro in provincia e viaggi in charter

Atalanta - Lazio può slittare di una settimana, questa è la novità della serata di ieri. L'Assemblea di Lega straordinaria di mercoledì ufficializzerà eventuali spostamenti, ma nel frattempo i biancocelesti inizieranno a preparare la sfida. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la società ha già fissato a Grassobbio il suo quartier generale: meno di 10 km dal centro di Bergamo, meno di 5 da Orio al Serio. In quell'area c'è una forte emergenza per il coronavirus, quindi la Lazio ha scelto un paesino della provincia con voli di andata e ritorno in charter. L'arrivo a Grassobbio è previsto per il tardo pomeriggio di venerdì, dopo l'ultimo allenamento e il pranzo a Formello. Durante i viaggi i giocatori avranno a disposizione soluzioni disinfettanti, così come avverrà negli spazi comuni a Formello. Le direttive prevedono anche il monitoraggio di tutti i soggetti che frequentano il centro sportivo di ritorno dalle aree sede di focolai.

