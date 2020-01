Lazio, il programma per i 120 anni: gli incontri in agenda

Manca soltanto una settimana, il 9 gennaio 2020 la Lazio compirà 120 anni. Il programma degli appuntamenti che vedranno protagonisti i tifosi e la società è fitto. Si parte con la classica festa a Piazza della Libertà nella notte tra l'8 e il 9, poi nel giorno della festa molteplici sono gli incontri in agenda.

AL SALONE D'ONORE DEL CONI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il primo appuntamento sarà al Salone d'Onore del Coni, con una solenne celebrazione. Malagò accoglierà una rappresentanza storica e attuale del club, con atleti vincitori di Olimpiadi, Mondiali, Europei e campionati di calcio, sia del 1974 che del 2000. Ci saranno anche delegazioni di alcune sezioni della Polisportiva, la più numero d'Europa.

IN VATICANO - Alle 18.30 del 9, al Convento dei Frati Cappuccini di via Veneto, ex sede della società, saranno presentati tre libri tra cui 'Casacche divise', prosecuzione di 'Dal Tevere al Piave: 1915-1918, gli atleti della Lazio nella Grande Guerra'. In cantiere poi c'è un'udienza privata con Papa Francesco per la squadra di Inzaghi e i rappresentanti della Polisportiva. La data non è stata ancora definita, ma sarà a breve.

CON LE ISTITUZIONI - In sospeso rimane l'incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Probabilmente si terrà in occasione dello svelamento dei lavori di ammodernamento nel centro di Formello. E poi ci sarà anche quello con il Presidente della Repubblica. Sarà la terza volta nella storia, la prima con Lotito, che il club verrà ricevuto al Quirinale: la prima nel 1975 con Lenzini, la seconda nel 2000 con Cragnotti.

