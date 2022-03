Lazio, Immobile al comando di una speciale classifica: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile è sempre più una certezza. Contro il Cagliari è diventato il miglior marcatore della Lazio nella storia della Seria A raggiungendo Silvio Piola a quota 143 centri. Non solo perché per la sesta volta consecutva ha centrato le 20 marcature in campionato. Proprio per questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i gol che ha messo a segno nell'anno 2021-2022 lo rendono il miglior marcatore italiano. In vetta alla classifica c'è infatti Immobile a quota 25 centri in 32 presenze tra Europa League, campionato e Coppa Italia. In seconda posizioni Berardi del Sassuolo che vanta di 12 reti in 26 presenze, mentre medaglia di bronzo per Scamacca sempre dei neroverdi a quota 11 gol in 28 apparizioni. Di seguito la classifica completa.

Ciro Immobile 25 gol il 32 presenze

Domenico Berardi 12 gol in 26 presenze

Gianluca Scamacca 11 gol in 28 presenze

Gianluca Caprari 10 gol in 26 presenze

Joao Pedro 10 gol in 29 presenze

Lorenzo Insigne 9 gol in 27 presenze

Lorenzo Pellegrini 9 gol in 25 presenze

Giacomo Raspadori 9 gol in 29 presenze

Jorginho 9 gol in 35 presenze

Andrea Pinamonti 9 gol in 28 presenze

Mattia Destro 9 gol in 22 presenze