Lazio, Immobile e compagni pagano il gelo azzurro? La ricostruzione

RASSEGNA STAMPA - Prova di squadra, ma anche errori individuali evidenti. In questo avvio di stagione sono tanti i punti da rivedere per Maurizio Sarri che non ha potuto contare nemmeno sul blocco italiano. O meglio, proprio gli italiani sono stati tra i più deludenti. A incidere sulla prestazione di Torino dei calciatori arruolati da Spalletti sarebbe stato proprio il gelo azzurro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Provedel, Romagnoli e Casale avrebbero pagato il non essere stati chiamati in causa nelle fare con Macedonia del Nord e Ucraina. Diverso il discorso per Immobile finito, un po' a sorpresa, sul banco degli imputati. Ciro non è ancora al top, ha vissuto un anno maledetto e l'esclusione in Nazionale contro l'Ucraina lo ha affossato. Il quotidiano mette anche l'accento sui tanti sacrifici di Ciro che lo portano a rientrare fino a centrocampo e a sprecare energie che paga poi in area di rigore. Anche il bomber sta pagando il rodaggio del nuovo progetto, ma deve capire che a 33 anni non può permettersi certi sacrifici del passato. A Lecce l'ultimo lampo, Immobile deve tornare più lucido. E accettare l'alternanza con Castellanos, quando Sarri gli darà maggior spazio. Insomma nessuno tocchi Immobile, ma anche lui deve capire come risparmiarsi e centellinare le energie per tornare a essere il bomber di tutti i record.