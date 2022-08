Lazio, Immobile mattatore contro il Torino e insegue quota 200 in Serie A...

Fonte: Fabrizio Parascani

Questo pomeriggio, alle 18.30, Ciro Immobile guiderà la Lazio contro il Torino, squadra in cui ha militato per un anno e mezzo. L' attaccante biancoceleste proverà a trascinare la Lazio, per cercare di ottenere la seconda vittoria stagionale, dopo la prova di carattere vista contro il Bologna. A questo scopo i suoi gol saranno fondamentali.

Nelle ultime sette partite contro il Toro, Immobile ha realizzato sette reti, a cui si aggiunge un assist per non farsi mancare proprio nulla. Questa sera il bomber partenopeo ci riproverà e sarà l'occasione anche per aggiornare il suo bottino di reti. Sono 183 i gol realizzati sia in Serie A, sia con la Lazio e l'obiettivo dei 200 non è poi così lontano, soprattutto se, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovesse confermare la media di 30,3 gol a stagione. Giusto procedere, però, a piccoli passi: Nella scorsa giornata è andato a meno uno da Gabriel Omar Batistuta e adesso insegue il trio composto da Alberto Gilardino, Alessandro Del Piero e l' ex biancoceleste Beppe Signori a quota 188. Una cifra che non dovrebbe faticare a raggiungere.

QUESTIONE ANAGRAFICA - Il più giovane profilo a raggiungere quota 200 è stato Giuseppe Meazza all'età di 30 anni e 219 giorni. Oggi Ciro ha 32 anni e 181 giorni, può riuscirci prima di mostri sacri come Piola (33 anni e 44 giorni), Totti (34 anni e 174 giorni), Nordahl ( 34 anni e 81 giorni), ma soprattutto di Baggio (37 anni e 25 giorni) e Di Natale (37 anni e 41 giorni). La sfida contro il Torino in questo senso sarà utile per continuare la sua strscia di gol, che dura ormai da anni.

Contro i granata la Lazio ha sempre faticato: l'anno scorso finì in parità in entrambi gli scontri con Immobile che pareggiò sempre oltre il recupero. L'anno precedente, a Torino, la gara terminò 3-4 per la Lazio con una rimonta incredibile e il gol della vittoria realizzato da Caicedo a fine recupero, dopo il pareggio di Ciro al 97'. I sette gol e un assist nelle ultime sette partite contro il Toro sono per Immobile un ottimo biglietto da visita per presentarsi davanti ai suoi ex tifosi e le sue reti il giusto modo per cancellare le difficoltà che i granata creeranno.