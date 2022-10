Lazio, Immobile punta l’Europa: a caccia del gol per interrompere il digiuno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Altro giro, altra corsa. Stasera la Lazio ospiterà alle 21:00 all’Olimpico lo Sturm Graz, la gara è valida per la quarta giornata d’Europa League. Non si possono fermare i biancocelesti, il successo guadagnato a Firenze va messo alle spalle e serve ripartire da li per trovare il giusto slancio anche in Coppa. L’unica vittoria al momento è quella contro il Feyenoord, poi una sconfitta in Danimarca e il pareggio in Austria. Le aquile devono invertire la rotta e per farlo, anche stavolta, contano su Ciro Immobile. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche il capitano è in cerca della svolta, l’Europa è a secco dei suoi gol. Ne ha fatti di tentativi, ma purtroppo non sono andati a buon fine. Deve insistere ancora e trovare il momento e lo spazio giusto, sicuramente non perde la speranza. Non ha intenzione di mollare, stasera potrebbe essere l’ennesima occasione per sbloccarsi e lasciare il segno come ha fatto finora in campionato. Le passate stagioni, nella competizione europea, ha siglato 15 reti in 28 presenze che diventano 20 se si considerano anche quelle in Champions League. I suoi gol sono preziosissimi per la squadra, negli anni lo ha dimostrato, e lo saranno anche stasera dal momento che il girone è in una fase di stallo. La qualificazione è tutta da giocare e questa sera potrebbe essere la chance giusta per Sarri e i suoi ragazzi.

