Lazio, Immobile punta Quagliarella e Batistuta: e segna più di CR7

RASSEGNA STAMPA - Dopo la tripletta a Marassi contro il Genoa sono da aggiornare nuovamente i numeri di Ciro Immobile. L'attaccante nato a Torre Annunziata ha raggiunto quota 179 gol in Serie A superando Boniperti. Ma il capitano della Lazio non ha nessuna voglia di fermarsi e ha già messo nel mirino altri due centravanti. A una sola lunghezza c'è Quagliarella della Sampdoria (180), mentre a 4 c'è l'ex Roma e Fiorentina Batistuta (183). In queste ultime sei giornate di campionato, Immobile punta a superarli entrambi per scrivere un'altra pagina di storia del campionato italiano. Da quando ha esordito con il Genoa, il numero 17 ha una media gol spaventosa, 0.62 a partita. Meglio di lui solo l'ex Milan Nordhal (0.77), l'unico in grado di vincere 5 volte la classifica cannonieri. Ciro punta a staccare Vlahovic e a firmare il suo poker personale di classifiche marcatori. Potrebbe staccare a quota tre Meazza (Inter), Boffi (Milan), Platini (Juventus), Signori (Lazio), Paolo Pulici (Torino), Pruzzo (Roma) e Gigi Riva (Cagliari). Nei top cinque campionati europei, da quando veste la maglia biancoceleste, Immobile è terzo assoluto per reti segnate. Ha realizzato 147 gol in Serie A dal 2016/17. Davanti a lui, sul podio solo Messi (165) e Lewandowski (188). Il bomber di Sarri ha allungato su Cristiano Ronaldo fermo a 144, ovviamente contando solo gli ultimi sei anni in campionato.