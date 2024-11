Lazio, in dieci in Nazionale: i valori dei cartellini schizzano alle stelle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Lazio che brilla in campionato non può che attirare l'attenzione al di fuori. E l'attenzione più soddisfacente per i giocatori è senza dubbio quella dei ct delle loro nazionali. Come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, saranno ben dieci i calciatori che durante la sosta partiranno per vestire le maglie del loro paese: Rovella, Tavares, Dia, Guendouzi, Castellanos, Isaksen, Tchaouna e Mandas. Per i primi due è la prima convocazione, un'emozione indescrivibile, senza contare che far parte della Nazionale porta inevitabilmente ad una crescita del valore del cartellino per ogni giocatore. Tavares per esempio, è stato preso dall'Arsenal per 5,5 milioni, ora ne vale circa 30. Rovella da 17 milioni a 25, per Dia si parla di una crescita da 11 a 20 milioni.