Lazio, in tre anni un'intera squadra nuova: la rivoluzione con Sarri

Dall'estate del 2021 a oggi la rosa della Lazio è cambiata totalmente. Nel passaggio dall'ultimo 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri e dopo tre sessioni estive di calciomercato, sono ben 18 i volti nuovi, più altri 4 che in questi tre anni sono passati in biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport sono soltanto 6 i reduci dall'ultima esperienza in Champions League: Lazzari, Marusic, Patric, Cataldi, Luis Alberto e Immobile.

Calciomercato Lazio, una formazione tutta nuova

Il pacchetto dei portieri della Lazio è tutto nuovo rispetto al 2021. Provedel, Sepe e Mandas (in aggiunta Maximiano arrivato nel 2022 e partito nel 2023) hanno rilevato Strakosha e Reina che si divisero la porta nell'ultima stagione di Inzaghi. Hysaj, Casale, Romagnoli e Pellegrini, più Gila come alternativa, sono le novità nel reparto arretrato che è quello che ha mentenuto più giocatori rispetto a tre stagioni fa. In mezzo al campo la partenza di Milinkovic ha dato il via alla rivoluzione: Kamada, Rovella, Guendouzi, più Vecino e Basic hanno stravolto il centrocampo. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni sono gli esterni titolari, con Pedro prima alternativa. Nell'ultima sessione Castellanos e Isaksen hanno rimpinguato il bagaglio delle frecce a disposizione del tecnico biancoceleste.