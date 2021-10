Lazio - Inter, Sarri e Inzaghi a confronto: i numeri completi

RASSEGNA STAMPA – Tanti gli argomenti che si potrebbero sviscerare in merito a Lazio – Inter che andrà in scena questo pomeriggio, primo fra tutti e sorge anche spontaneo è il confronto tra i due allenatori. Da una parte Maurizio Sarri, 195 partite in Serie A 116 vittorie 46 pareggi e 33 sconfitte, esperienza e concezione del calcio che a detta di molti andrebbe studiata tra i libri di filosofia e dall’altro Simone Inzaghi, 202 partite in Serie A 111 vittorie 37 pareggi e 54 sconfitte, nato e cresciuto come allenatore nella Lazio e ora affronterà la sua prima esperienza professionale altrove tornado in quella che lui stesso ha definito “casa” da avversario. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono 7 le sfide in cui i due tecnici si sono affrontati: 6 in Serie A e 1 in Supercoppa nel 2019. Il bilancio è favorevole a Sarri: 4 vittorie del toscano, 1 pari e 2 successi del piacentino. Per quello che riguarda Mau, tre affermazioni sono arrivate con il Napoli e una con la Juventus. Inzaghi ha avuto la meglio nei due match ravvicinati del 2019 con tanto di successo in Supercoppa Italiana. Inoltre, la Lazio con il tecnico toscano nelle prime 7 giornate ha realizzato 16 reti, vinto 4 partite e ottenuto 3 successi di fila. Inzaghi quando era alla guida della Lazio ha ottenuto nelle prime gare 1 trofeo, 10 reti e 2 vittorie.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Inter, possesso palla e calci piazzati: la sfida è (anche) tra le idee di Sarri e Inzaghi

Lazio - Inter, Milinkovic: "Sarà strano affrontare Inzaghi, dopo la partita..."