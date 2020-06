Lazio, Inzaghi ha deciso: scartata l'ipotesi ritiro prima dell'Atalanta

Niente ritiro lungo. In casa Lazio si chiede concentrazione ma senza stressare troppo la rosa. Si giocherà praticamente ogni tre giorni, la Lazio dovrà quasi convivere insieme di qui fino al 2 agosto, giorno del rush finale. Ecco perchè Inzaghi e il suo staff, stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, avrebbero deciso di non effettuare nessun ritiro nella settimana che precederà la ripresa, come inizialmente si era pensato. Si proseguirà come sempre fatto: una seduta al giorno, con i giocatori che potranno poi tornare a casa al termine. Questa la settimana che precederà Bergamo e il "nuovo" esordio contro l'Atalanta. I biancocelesti si alleneranno per la rifinitura a Formello il 23 giugno, poi partiranno alla volta della Lombardia.