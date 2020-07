Lazio, Inzaghi si affida a Correa: il Milan la sua vittima preferita

Sarà lui a guidare l’attacco questa sera. Mister Inzaghi gli dona la Lazio, lui che così bene ha saputo fare contro il Milan negli anni. Questa sera è il turno di Correa: sarà l’argentino a dover svolgere il compito di Immobile e Caicedo, entrambi squalificati, e i suoi precedenti contro i rossoneri fanno ben sperare. Come riporta l’odierna rassegna stampa di Radiosei il Tucu ha già fatto male tre volte e tutte e tre le volte furono decisive. La prima in campionato nel 2018, l’1-1 al fotofinish porta la sua firma, la seconda era in Coppa Italia nel 2019, vittoria che poi permise alla Lazio di proseguire nella competizione e vincere contro l’Atalanta. L’ultima nella gara di andata quando i biancocelesti sfatarono il tabù Milan trent’anni dopo l’ultima volta. Questa sera Correa potrà rifarsi: non ha ancora segnato da quando è ripartito il campionato, questa sera ha tutte le chance per farlo.

PAIDEIA - Lazio, nuovi controlli per Luiz Felipe: le condizioni

Serie A, inizia la 30esima giornata: duello a distanza tra Juventus e Lazio

TORNA ALLA HOME