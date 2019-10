Lazio, Jony studia da mezzala: è chiuso a sinistra col ritorno di Lukaku

Riecco Jordan Lukaku. Il belga si è ripresentato subito con un assist vincente per Ciro Immobile a Firenze. Inzaghi può sorridere, adesso si che può contare su una vera alternativa a Senad Lulic. Jony da quella parte non ha convinto. Esperimento non riuscito, almeno per ora. Sulla fascia sinistra la concorrenza è tanta. Ecco perché il tecnico piacentino starebbe studiando una nuova soluzione per lo spagnolo. Le sue qualità sono indubbie, bisogna però saperle sfruttare. L'idea, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è quella di provarlo come mezzala. Un pensiero che stuzzica anche Jony, voglioso di dare il suo contributo alla squadra. Chissà che non possa risultare decisiva questa scelta e cambiare le sorti della sua avventura a Roma. In passato accadde anche a Lulic di finire a fare l'interno di centrocampo. Inzaghi lo proverà, c'è tempo per impressionare.

