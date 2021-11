Lazio-Juventus, Sarri sfida Allegri con Pedro alla Mertens

RASSEGNA STAMPA - Non ci voleva l'infortunio di Immobile costretto a saltare una partita così importante e delicata. Sarri però non si piange addosso ed è pronto a rimboccarsi le maniche per affrontare il suo passato. Il Comandante ha grande voglia di rivalsa contro la squadra che lo ha esonerato dopo appena un anno nonostante la vittoria dello Scudetto. Il mister è costretto a rivoluzionare il suo attacco. Nemmeno l'assenza di Ciro consentirà a Muriqi di partire dal primo minuto. Il tecnico studia l'attacco leggero con Felipe Anderson a destra, il recuperato Zaccagni a sinistra e Pedro come falso nove alla Mertens. Sarri spera di rispolverare la mossa più azzeccata dei suoi anni a Napoli per mischiare le carte in zona offensiva e non dare punti di riferimento alla rocciosa difesa bianconera. Riflettori puntati sull'Olimpico, sabato c'è Lazio-Juve.