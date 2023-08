Lazio, Kamada ha una richiesta per la società: la curiosità su kit e divise

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di ambientamento per Daichi Kamada. In attesa di aggregarsi ai compagni e di iniziare a lavorare sul serio, il centrocampista si è allenato in solitaria a Formello anche nel giorno del suo compleanno. Determinato e serio, Negli scatti diffusi dalla società sui canali social ufficiali, tutti avranno notato un dettaglio nella sua ‘tenuta da lavoro’: indossa sempre maglie a maniche lunghe. Curioso soprattutto pensando al caldo che fa in città, ma questo non sembra averlo turbato più di tanto al punto che, come riporta Il Messaggero, avrebbe richiesto al club solo e esclusivamente divise e kit con la manica lunga.

