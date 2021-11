Lazio, l'agente di Immobile: "Ciro ha qualcosa in più, con Sarri grande intesa"

Difficile smettere di celebrare l'impresa di Ciro Immobile, soprattutto se si pensa che il record dei 159 gol di Piola con la maglia della Lazio può adesso essere migliorato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'agente del bomber biancoceleste Marco Sommella sottolinea in questo senso come gli anni di contratto per Ciro siano ancora cinque, un tempo infinito in termini di gol segnati per lui. E pensare che c'è chi ancora lo mette in discussione: "Serve onestà intellettuale e ammettere che ha qualcosa in più degli altri invece di farlo passare come chi ha qualcosa in meno. Ma non è il momento di fare polemica, dobbiamo goderci questo straordinario traguardo". Inzaghi ha creduto in lui dopo l'addio di Klose e adesso Maurizio Sarri può continuare a valorizzarlo: "Sarri fa la fortuna degli attaccanti: si sono capiti subito, sono due grandi professionisti. Il suo calcio ha caratteristiche diverse da quello di Inzaghi, ma è più simile a quello di Mancini: magari giocando con Sarri Immobile si troverà ancora di più a suo agio con l'Italia". E proprio con la Nazionale Ciro ha uno dei prossimi grandi appuntamenti, il 12 novembre contro la Svizzera nella sfida decisiva per l'accesso ai prossimi Mondiali: Sommella è sicuro, sarà una grande notte.