Lazio, l’effetto Olimpico spinge la squadra: solo il Napoli ha fatto meglio

RASSEGNA STAMPA - La polemica contro Lotito la società è sempre in corso, così come quella per il caro-biglietti, ma il tifoso della Lazio anche questa stagione si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo con un costante supporto per squadra e tecnico. E i risultati si vedono: in questa stagione la Lazio è imbattuta in casa. Partendo dal campionato (vittoria con Venezia, Verona, Empoli e pareggio con il Milan) fino ad arrivare all’Europa League (vittoria contro il Nizza), la Lazio ad ora non ha ancora mai perso tra le mura amiche.

Come spiega il Corriere dello Sport, in Serie A la Lazio ha ottenuto 10 punti giocando a Roma. Solo il Napoli, capolista, ha fatto meglio (12), vincendo tutte le gare al Maradona. È un dato che lascia ben sperare a lungo termine ed è grande merito anche di Marco Baroni. Il tecnico in soli tre mesi ha instillato nella mente dei calciatori un gioco totalmente offensivo che esalta anche il tifoso. I sostenitori hanno sempre risposto presente e l’obiettivo è provare a ritrovare quelle 45.000 presenze medie che erano state con Sarri in panchina. Una mano la daranno sicuramente i risultati: la prossima in casa sarà contro il Genoa, che lo scorso anno espugnò l’Olimpico. L’auspicio è che non si conceda il bis.