Lazio, l'ex Nenci: "Provedel tra i migliori, Mandas un gioiello: che coppia!"

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due portieri da far girare. Baroni ruota Provedel e Mandas tra campionato e coppe. Un'alternanza quasi perfetta, con un titolare e una riserva giovane da far crescere. C'è chi li ha conosciuti entrambi e assicura siano due ottimi estremi difensori. È il caso di Massimo Nenci, ex preparatore dei portieri di Sarri ai tempi della Lazio.

"Non capisco le critiche, per me Ivan rimane uno dei migliori in Italia", ha detto ai taccuini de Il Messaggero. Quest'anno il numero 94 biancoceleste è stato spesso bacchettato dai suoi tifosi. Dietro di lui c'è Mandas, classe 2001: "La Lazio deve blindarlo perché ha in mano un vero gioiello", ha spiegato Nenci. Secondo lui, infatti, il greco ha le possibilità per diventare uno tra i migliori.

"L'ho scoperto io all'Ofi Creta e ho convinto il ds Fabiani a prenderlo per appena 750mila euro. Ora vale 20 volte tanto e con Provedel forma una delle coppie di portieri più forti del campionato", ha concluso il preparatore.