Lazio, l'idea di Tudor è chiara: vuole una squadra d'assalto

RASSEGNA STAMPA - Igor Tudor ha bene in mente quello che vuole dalla Lazio. Del resto l'ha detto nelle prime parole pronunciate in conferenza stampa e lo sa facendo in allenamento. Il tecnico vuole una squadra che sgomita, che vada all'assalto dell'avversario ma che abbia anche il giusto equilibrio.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il primo obiettivo di Tudor è quello di tornare a segnare, il secondo giocare uomo su uomo con l'impostazione della difesa a 3. In attacco l'imperativo è che ci siano 7 uomini: dal centravanti passando per i trequartisti del 3-4-2-1. A loro si aggiungono tre centrocampisti su quattro e un difensore, il braccetto di destra o di sinistra.

In fase di ripiegamento invece si tornerà al 4-4-1-1 di stampo sarriano che la squadra conosce bene. Del resto Tudor è stato chiaro anche in questo: porterà avanti le sue idee ma per il momento non stravolgerà la squadra.