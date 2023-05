Lazio, l'obiettivo Champions passa anche dai gol di Mattia Zaccagni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha bisogno di ritrovare il suo Mattia Zaccagni. Ciro Immobile è finalmente tornato al gol all'Olimpico contro il Lecce, ma per raggiungere quel sogno chiamato Champions League c'è bisogno del talento di entrambi. Come riporta la rassegna di Radiosei, il numero 20 biancoceleste sta facendo i conti con un principio di pubalgia che lo tiene a freno e non lo rende un fiume in piena di reti come ha abituato i tifosi finora. Dieci i gol fino ad oggi, ma manca anche quello, o quelli più importanti necessari per traghettare la Lazio nell'Europa dei grandi. Dopo il timbro dell'8 aprile contro la Juventus, Mattia si è fermato, restando a -1 da Immobile e Orsolini. Spera di segnare stasera a Udine, sia per dedicare la rete alla popolazione della sua terra, l'Emilia-Romagna, dilaniata dall'alluvione, sia per contribuire ad un'eventuale e sperata vittoria che teletrasporterebbe in un attimo la Lazio matematicamente in Champions.