Lazio, la difesa impressiona Mancini: Casale e Romagnoli hanno gli occhi puntati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Luca Pellegrini alla Lazio ha fatto crescere il blocco di italiani in biancoceleste. Questo, mixato alle buone prestazioni dei singoli, ha attirato l'attenzione del CT Roberto Mancini. Soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. La Nazionale sta attraversando un ricambio generazionale dopo l'addio di Chiellini e l'avanzare degli anni di Bonucci. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ancora non esiste una gerarchia chiara e le ottime prestazioni della coppia Casale-Romagnoli starebbero facendo riflettere l'allenatore. Il primo parte più avvantaggiato, visto anche la sua partecipazione all'ultimo stage di dicembre a Coverciano. Il numero 13 a Milano giocava meno rispetto ad ora, questa può essere un'arma a suo favore. Insieme possono fare grandi cose, lo sottolineano i numeri registrati (la Lazio ha la seconda miglior difesa del campionato dopo quella del Napoli). Mancini ci pensa.