Lazio, la nazionale può rilanciarlo: Tchaouna ora vuole prendersi la Lazio

RASSEGNA STAMPA - La sosta nazionali, sebbene sia stata vista in casa Lazio come un fattore negativo visto lo stato di forma della squadra, potrebbe portare anche delle conseguenze positive nell'ambiente biancoceleste. Tra queste c'è il buon rendimento di Loum Tchaouna con la sua under 21 francese. Infatti l'ex giocatore della Salernitana, come evidenza l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha giocato 90 minuti contro Cipro, fornendo anche un assist decisivo per far sì che i suoi si portassero sul risultato di 2-0. Baroni, con la sua elasticità e con i suoi cambi continui, darà sicuramente al talentino francese altre chance per mettersi in mostra e lui dovrà essere bravo a sfruttarle per imporsi anche nella sua squadra di club.