Lazio, la prima di Romagnoli con l'aquila sul petto e l'Olimpico nel mirino

Era un'amichevole estiva, certo, ma la prima volta non si scorda mai: ieri contro la Triestina Alessio Romagnoli ha fatto il suo esordio in campo con la maglia della Lazio, un sogno di bambino che finalmente si corona. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il nuovo centrale difensivo biancoceleste è ancora in fase di rodaggio e deve gestire al meglio la sua preparazione considerando i guai fisici che lo scorso anno lo hanno tenuto lontano dal campo, ma ci teneva ad assaggiare il prato verde con l'aquila sul petto ed ha strappato tanti applausi e cori ai tifosi presenti allo Zandegiacomo, soprattutto con un tackle alla mezz'ora con cui ha azzerato una ripartenza avversaria. Romagnoli ha voglia di dimostrare, di ricambiare la fiducia che la Lazio ha riposto in lui e adesso punta al campionato: appuntamento ad agosto contro il Bologna, in quell'Olimpico che non vede l'ora di accoglierlo a braccia aperte.