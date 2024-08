Lazio, la proposta di Veron: "Intitoliamo il Flaminio a Eriksson e Maestrelli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Juan Sebastian Veron ha ricordato commosso Sven Goran Eriksson. Un tecnico che lo ha spronato a migliorarsi e che lo ha allenato sia alla Sampdoria che alla Lazio e a cui sarà grato per sempre. L'argentino, sulle pagine de La Repubblica, ha chiesto che il nuovo stadio Flaminio della Lazio venga intitolato a Eriksson e Maestrelli, allenatori dei due scudetti biancocelesti. Proposta romantica subito sposata da Massimo Maestrelli che ricorda come Sarri avesse lanciato l'idea di intitolare lo stadio alla memoria del padre. Il figlio del tecnico del primo storico scudetto aggiunge che per lui sarebbe un onore vedere anche il nome di Eriksson vicino a quello del padre.